Nainggolan, errore pesante. Dzeko un altro timbro

di Alessandro Angeloni

La capacità e la forza di provarci e crederci fino alla fine. Non riuscirci è un dettaglio. Applausi, comunque, a tutti. ALISSON 6 Becca due gol, gli unici in casa, dall’Atletico al Liverpool. Le reti più dolorose. FLORENZI 5,5 Spaventa Karius con un tiro da fuori dopo pochi minuti, poi si spaventa lui per la velocità di Mané e di Robertson. In fase difensiva è una serata tesa, ma l’apporto là davanti non lo fa mancare. Due facce della stessa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO