Roma, Pallotta e Baldini a pranzo con Ferguson e Maldini

di Gianluca Lengua

Non solo Champions per Jim Pallotta sbarcato questa mattina nella Capitale. Il presidente della Roma ha partecipato a un meeting presso lo studio Tonucci insieme con il consulente Baldini (ex dirigente giallorosso), il direttore sportivo Monchi e il dg Baldissoni. All’ora di pranzo il ritorno in hotel a piazza del Popolo dove li hanno raggiunti Sir Alex Ferguson e Paolo Maldini che questa sera saranno in tribuna all’Olimpico. Dopo aver fatto gli onori di casa, Baldissoni e Monchi, accompagnati dall’amministratore delegato Gandini, si sono diretti in zona Colosseo dove hanno pranzato con la dirigenza del Barcellona: «Siamo fiduciosi per questa sera, dobbiamo giocarcela», ha detto l'ex ds del Siviglia.

