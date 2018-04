Roma, Pallotta: «Contro il Liverpool non sarà una rivincita»

di Gianluca Lengua

Lo ha battezzato il derby di Boston perché il proprietario del Liverpool John W. Henry è originario della città del Massachusetts. Jim Pallotta non vede l’ora che arrivi il 24 aprile per giocare la prima semifinale d’andata di Champions League contro il club inglese: «Non è una rivincita. Questa è un’altra generazione rispetto a chi ha giocato nel 1984. Certamente possiamo vincere, abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene. Dobbiamo solo cercare di giocare e non fare errori, giocare tutta la partita. Quando arrivi a questo punto e giochi contro queste 3-4 squadre devi eliminare quanti più errori possibili, perché queste squadre sono pronte a sfruttarli. Se giochiamo come col Barcellona abbiamo delle possibilità», ha detto il presidente Pallotta dopo una riunione presso lo studio Tonucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA