Roma, Pallotta: «Di Francesco ha fatto scelte brillanti contro il Barcellona»

di Gianluca Lengua

«Quello che Di Francesco ha fatto cambiando tatticamente è stato brillante, non penso che il Barcellona se lo aspettasse». James Pallotta elogia il tecnico della Roma dopo la qualificazione alla semifinale di Champions conquistata in rimonta con il Barcellona. A margine dell’incontro con la sindaca Virginia Raggi in Campidoglio, il presidente giallorosso è tornato sul match di ieri: «Ogni calciatore ha giocato alla grande. Dzeko è stato il migliore in campo, ma molto di quello che ha fatto è dipeso anche dal fatto che giocatori come Schick che, controllando la palla, hanno permesso a Dzeko di ritrovarsi uno contro uno, e sugli uno contro uno può essere dominante». In chiusura un parere sul sorteggio di venerdì: «Non mi interessa chi affronteremo, possiamo giocare contro chiunque dopo aver dimostrato ieri cosa sappiamo fare. Qualsiasi sarà il sorteggio, non vediamo l’ora di giocare le prossime due partite. Spero che tutti a Roma lo siano. È un bel viaggio».



