Pallotta: «È la mia Roma più forte. N’Zonzi? Una bestia»

di Gianluca Lengua

Un caldo feroce avvolge la città di Dallas. A Down Town, dove alloggia la Roma, il termometro segna 38 gradi. I calciatori hanno passato la mattinata nella palestra dell’albergo per un leggero allenamento in vista dell’amichevole con il Barcellona, mentre il dg Baldissoni e il ds Monchi sono nel bar adiacente alla hall ad aspettare l’arrivo del presidente Pallotta. Jim è puntuale, si presenta al W Dallas Victory a metà mattinata a bordo di un suv nero, scende dall’auto velocemente con indosso jeans...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO