Roma, Pallotta sospeso dall'Uefa: «Dove farò il massaggio prepartita?»

Pallotta, sospeso dall'Uefa per 3 mesi dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della semifinale di ritorno di Champions contro il Liverpool del 2 maggio scorso all'Olimpico, ironizza sullo stop e, attraverso un tweet sul profilo ufficiale della Roma, scherza: “Se non posso entrare negli spogliatoi non so dove potrò fare il mio massaggio prepartita?”.

