Roma, Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby

di Gianluca Lengua

Si è goduto all’Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un’altra impresa: quella nel derby, a coronamento di una settimana indimenticabile. Questa mattina intorno alle 10, il presidente giallorosso si è presentato a Trigoria per salutare e incoraggiare la squadra in vista della partita contro la Lazio di stasera. Pallotta ha prima incontrato l’amministratore delegato Gandini, il dg Baldissoni, il ds Monchi e Totti, assieme a loro ha parlato con il tecnico e poi ha salutato uno per uno tutti i calciatori.

