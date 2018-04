Roma, Pallotta: «Troppi infortuni, in campionato avremmo potuto fare meglio»

di Gianluca Lengua

«Abbiamo giocato bene al Camp Nou, ma siamo stati sfortunati con gli autogol. Penso che ci fossero anche tre rigori: quello su Dzeko c’era sicuramente, Pellegrini era sulla linea…Non credo che siano le decisioni difficili da prendere», lo ha detto il presidente della Roma James Pallotta al suo arrivo nella Capitale accompagnato dal manager Franco Baldini e dal suo braccio destro Alex Zecca. Il numero uno giallorosso, che alloggia in hotel in centro, questa sera parteciperà alla partita di ritorno contro il Barcellona: «Se fossimo andati avanti per 1-0, all’andata le cose sarebbero cambiate subito. Penso che i ragazzi abbiano giocato bene. Siamo stati sfortunati con alcuni gol, l’ultimo è stato un po’ stupido, ma penso che abbiamo giocato bene». Con il pareggio a Bologna e la sconfitta contro la Fiorentina, i giallorossi hanno messo a rischio il secondo posto: «Siamo una squadra migliore di quello che abbiamo fatto vedere e di come abbiamo giocato. Dalla gara contro il Genoa, non abbiamo giocato bene quanto avremmo potuto. Abbiamo avuto un po’ di infortuni, e non sono felice di quanti ne abbiamo avuti. A volte è difficile giocare in Champions League e doversi preparare a queste gare rende tutto un po’ più difficile. Non penso che i giocatori siano felici, non credo lo sia nessuno, soprattuto quando guardi indietro e pensi che fino al Genoa eravamo là. Abbiamo altre 7 gare importanti a partire da domenica». Chiusura sul mercato: «Alisson ha un contratto con noi. Lo adoro, non ho mai voluto venderlo. Ho sempre pensato fosse forte e ora lo sta facendo vedere».

