Roma, Pastore si rilassa a Capri con la moglie. Domani alle 15 la ripresa degli allenamenti

di Gianluca Lengua

Per ritrovare la serenità perduta, Javier Pastore ha scelto l’isola di Capri dove ha trascorso un weekend di relax assieme alla moglie Chiara. Il centrocampista non ha brillato nelle prime gare di campionato, né nell’amichevole con il Benevento partita in cui avrebbe potuto dare segnali di ripresa. Staccare la spina per due giorni potrebbe servirgli proprio a ritrovare se stesso in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani pomeriggio alle 15. I 13 nazionali in giro per il mondo rientreranno a Trigoria tra martedì e mercoledì, a quel punto l’allenatore potrà preparare le 7 partite in 20 giorni in cui la Roma proverà dare segnali di ripresa. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarà proprio il Flaco, l’acquisto più importante del mercato estivo di Monchi: il ruolo che ha costruito per lui il tecnico è quello di mezzala, ma da sempre la sua posizione in campo è quella del trequartista. Un dilemma che Di Francesco risolverà in fretta, assieme a quello di Schick reduce da un gol in nazionale: il ceco è stato provato durante il ritiro e la tournée estiva come centravanti in alternativa a Dzeko, ma raramente come esterno di destra, la posizione in cui potrebbe trovare più spazio.

