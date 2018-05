Roma, Pellegrini: «E' andata bene, ma dobbiamo migliorare»

di Redazione Sport

Ecco il botta e risposta di Lorenzo Pellegrini con i tifosi della Roma, intervenuti sui canali social del club, Il calcio e non solo, gli argomenti di discussione.



"È importante finire bene perché bisogna arrivare terzi. Ce lo meritiamo. Sembra una stupidaggine, ma è una piccola gratificazione che ci dobbiamo togliere. In Champions l'anno prossimo sarà difficile sicuramente, in campionato si può fare qualcosina di più, ma è un buon inizio.



Come hai vissuto questo primo anno da grande a Roma?

"È stato bello, nonostante ci siano stati un po’ di momenti di difficoltà. Questi momenti di difficoltà emotiva e morale noi giocatori li riflettiamo in campo. Si può fare di meglio e questo ce lo auguriamo un po’ tutti, sia per me che per la Roma".



Ora torni a Sassuolo. Lì ti era mancata la cicoria! Un bilancio su questo anno con la cicoria ritrovata.

"Sotto questo aspetto sicuramente positivo al 100%, lì abbiamo vinto la Champions! L’ho ritrovata come piace a noi romani".



Qual è il compagno con cui ti trovi meglio in squadra?

"Il compagno con cui ho stretto di più, sia per il tipo di ragazzo che per l’età più simile alla mia, è El Shaarawy. Condividiamo la stanza, passiamo tanto tempo insieme e ci troviamo benissimo. Spesso ci sentiamo anche fuori dal campo e stiamo insieme. Abbiamo due ruoli in cui io posso servirlo, conoscersi è importante, sapere se preferisce la palla lunga o addosso, a terra, alta, sul destro o sul sinistro… Queste sono cose importante. Poi se segna Stephan, sono contento come se avessi segnato io. Se posso farlo segnare io, è ancora più bello. Se poi segnato tutti e due… (ride, ndr). Stai cominciando ad apprezzare il biliardo in tv come El Shaarawy? Anche a me lo snooker piace tanto, ma lui impazzisce, sa tutte le date, ogni tanto mi dice di partire, prendere l’aereo e andare a vedere la finale che magari è in Inghilterra! Lui impazzisce proprio, poi è molto bravo a giocare. Abbiamo giocato qualche volta contro, ma lui è ancora troppo forte per me. Mi devo allenare".



A quali modelli ti ispiri?

"Ispirarsi è anche una cosina un po’ diversa… (ride, ndr). Mi è sempre piaciuto tanto Ronaldinho, anche se fa un altro ruolo rispetto a me. Entrava sempre in campo per divertirsi, sereno, sempre con questo sorriso stampato in faccia che conta tantissimo in un giocatore. Per noi la serenità, la freschezza mentale, è una cosa fondamentale. Questo è uno sport, un divertimento. Ci dobbiamo innanzitutto divertire, perché divertendoti rendi di più".



Il calciatore avversario più duro che hai incontrato in questa stagione?

"Uno che mi ha impressionato tantissimo, che già ritenevo molto forte e che passa sempre un po’ inosservato, è Busquets. Mi fa veramente impazzire, anche lui per questa serenità che dà un po’ a tutti. Giocatori così sono importanti non solo per se stessi, ma anche per la squadra. Dando tranquillità agli altri, alla fine anche loro riescono a dare il 150% anziché il 100%. Lui fa il lavoro oscuro, con lui gli altri si mettono in mostra. Lui mi è piaciuto veramente tanto, poi ovviamente ci sono Messi e Salah, che avevo incontrato anche gli anni scorsi quando era qui a Roma. Anche i nostri hanno fatto bene. Lo stesso Alisson ha fatto una stagione incredibile, è un portiere incredibile. O anche Fazio. Tanti mi hanno impressionato in positivo".



Segni ad Alisson in allenamento?

"È dura. Lo dico a tutti: come è in partita è in allenamento. Anche in allenamento ti fa il colpo di tacco o ti prende la palla sotto l’incrocio. Un po’ ti sta sul cavolo questa cosa… almeno in allenamento, non è una partita, non vale 3 punti!"



A Fazio riesci a prenderne una di testa?

"È impossibile! Non ho ancora visto nessuno che gliene ha presa una. Non penso che esista qualcuno in grado di farlo".



Il più rompiscatole nello spogliatoio?

"Me ne viene in mente uno subito: Florenzi! Alessandro è incredibile, la risposta di questa domanda era già scritta. Però in senso positivo. Ti fa sempre stare sul pezzo, magari con una battuta, ma ti dà un consiglio. Noi già ci conoscevamo da prima, è stato tutto più semplice".



Quale sport ti piace oltre al calcio e allo snooker?

"Mi piace guardare in tv il tennis, ora ci sono anche gli Internazionali e mi sarebbe piaciuto andare a vederli, ma ormai sono praticamente finiti e ancora non ci sono andato… mi sa che continuerò a guardarlo in tv (ride, ndr). Anche il ping pong".



Pes o Fifa?

"Fifa, da tanti anni. Pes fino al 2006, quando c’era la copertina con Toni".

