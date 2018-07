Roma, Pellegrini: «Non andrò via, riuscirò a trovare spazio. Dispiace per Nainggolan»

di Gianluca Lengua

Ferie finite e appuntamento alla clinica Villa Stuart per le visite mediche. La stagione della Roma è cominciata, domenica il raduno a Trigoria e via al ritiro con tanti volti nuovi specialmente a centrocampo: «Non penso di lasciare il club anche se so che sono stati presi tanti giocatori da Cristante a Pastore che farà la mezzala, ma alla fine io penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorare tutti riusciremo a trovare il nostro spazio», ha detto Lorenzo Pellegrini ai cronisti. L’addio di Nainggolan è stato un duro colpo per il reparto che dovrà sopperire all’assenza di uno degli uomini più influenti degli ultimi quattro anni: «Mi sarei sentito più responsabilizzato senza la partenza di Radja, ma ho voglia di fare bene. Mi dispiace che sia andato via, lui è un uomo importante dentro lo spogliatoio che ti fa stare bene». Anche senza il Ninja, però, la Roma vorrà esserci per la lotta Scudetto: «Bisogna lavorare tanto perché come abbiamo fatto acquisti noi li hanno fatti altre squadre. Cercheremo di fare qualcosa in più, il campionato è lungo e proveremo a fare meglio dello scorso anno». E a proposito di acquisti, Pellegrini commenta la possibilità che Cristiano Ronaldo sbarchi alla Juventus: «È il giocatore più forte del mondo, è sempre costante sta bene, è sempre al 100% nella forma fisica e farà bene al calcio italiano».

