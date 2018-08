Roma, Pellegrini più Cristante prove di coppia Nazionale

di Alessandro Angeloni

Bryan qualcosa ha potuto dimostrare (a Torino, entrando in corsa), Lorenzo non ancora, molto probabilmente la sua stagione comincia stasera, all’Olimpico, contro l’Atalanta. Cristante e Pellegrini, forse insieme: uno mezz’ala a destra, l’altro a sinistra. Comincia il primo lieve turnover di Di Francesco. In mezzo al campo da qui in avanti ci sarà un bel buco (Strootman) e si sa, le mezze ali, negli spazi vuoti hanno il dovere di buttarsi, con i tempi giusti. Pure Di Francesco ha il suo dovere: puntare su questi...

