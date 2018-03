Roma, Pellegrini: «Saranno 20 giorni decisivi. La Juve? Sono già in un grande club»

di Gianluca Lengua

In pochi giorni passerà da Wembley al Camp Nou, ma il futuro di Lorenzo Pellegrini sarà ancora all’Olimpico? Il centrocampista della Roma non si sbilancia, nonostante l’interesse della Juventus che da qualche mese lo sta osservando: «A un giocatore fa piacere leggere il proprio nome accostato a grandi club, ma sono già in un grande club con un progetto, ambizioso. Per il momento mi godo questo, poi vedremo», ha detto a Sky Sport. Mercoledì prossimo i giallorossi voleranno a Barcellona dove si giocherà il primo quarto di Champions League, una partita che vede largamente favoriti i catalani: «Il calcio è bello perché la palla è rotonda. Andiamo consapevoli che sono forti, ma anche dei nostri mezzi. Cercheremo di fare il meglio che possiamo. Non andiamo lì da squadra battuta. Chi ammiro oltre Messi? Busquets, fa un lavoro che non si vede ma è straordinario».



Sabato i giallorossi saranno ospiti al Dall’Ara per affrontare il Bologna, Pellegrini potrebbe non essere convocato per un piccolo problema al polpaccio rimediato in nazionale: «Stiamo valutando giorno per giorno, prenderemo una decisione domani prima della partenza. Oltre alla Champions, che ci sta regalando qualche piccola soddisfazione, c’è anche il campionato a cui pensare, che è una cosa importantissima. Ci aspettano in questi 20 giorni partite che decideranno la nostra stagione. Siamo ben concentrati». Chiusura sulla nazionale e il ciclo che comincerà che il nuovo commissario tecnico: «Stiamo ripartendo perché bisogna farlo in primis per tutti gli italiani ma anche per noi. Abbiamo tanta voglia, cercheremo di dimostrarlo sul campo come abbiamo fatto in queste due partite».

