Roma, Pellegrini sposa Veronica: il sì a due passi dal Colosseo

di Gianluca Lengua

Lorenzo Pellegrini è convolato a nozze questo pomeriggio con Veronica Martinelli, sua compagna da 4 anni. Il centrocampista ha detto sì alla chiesta di San Giovanni e Paolo al Celio davanti a quasi 200 invitati. Tra i giocatori della Roma presenti El Shaarawy, Defrel, De Rossi e Capradossi e tanti suoi ex compagni di squadra del Sassuolo tra cui Berardi, Politano, Sensi, Peluso e il dg Carnevali. Tra i compagni della Nazionale c’erano Gagliardini, Cataldi e Bernardeschi. Alla cerimonia era presente anche Bruno Conti con il figlio Daniele, il ricevimento si è svolto a Villa Miami, mentre il viaggio di nozze dovrà attendere: Roberto Mancini ha convocato Pellegrini per il raduno in nazionale programmato per domani.



