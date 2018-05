Roma, per Marcano visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

Classe ’87, calciatore d’esperienza(ha giocato in vari campionati, dallaSpagna, alla Grecia fino allaRussia e, appunto, in Portogallo) è alto1 metro e 90, piede sinistro, forte di testa, il suo identikit. In carriera ha totalizzato 423 presenze, segnando anche 27 gol. Ivan Marcano, difensore dal Porto,nuovo acquisto della Roma è atterrato ieri all’aeroporto di Fiumicino alle 18.50 con un volo proveniente da Alicante.Con lui il suo procuratore. Maglietta grigia e sciarpa della Roma al collo, l'ex centrale del Porto ha posato per telecamere e fotografi prima di salire nell’auto che lo avrebbe condotto in hotel.Questa mattinale ha svolto le rituali visite mediche a VillaStuart, poi la firma sul contratto:triennale, con stipendio di circa due milioni di euro a stagione. Arriva a parametro zero dato che l’accordo con i lPorto scadrà il prossimo 30 giugno.

