Roma, pioggia di critiche su De Rossi. Nainggolan e Under a rischio per la Fiorentina

di Gianluca Lengua

Non è potuto essere a Barcellona per via di un attacco influenzale, ma all’Olimpico ci sarà. Il presidente Jim Pallotta domani mattina presto atterrerà nella Capitale per la prima volta nel 2018, assisterà alla gara contro la Fiorentina e poi al ritorno con il Barça, anche se le speranze di un passaggio del turno sono ormai vicine allo zero. La Roma è uscita dal Camp Nou con le ossa rotte, ma a testa alta nonostante il poker dei blaugrana, a testimoniarlo gli oltre 3500 tifosi presenti nel settore ospiti che hanno applaudito la prestazione degli uomini di Di Francesco. I due rigori negati dall’arbitro Mekkelie hanno lasciato l’amaro in bocca ad un ambiente che ha provato a crederci fino alla fine, il direttore di gara in queste ore è al centro delle critiche del popolo dei social che chiede a gran voce l’uso del VAR anche nelle gare di Champions League. Più equilibrata la valutazione sull’autogol di Manolas, meno su quello di De Rossi: il capitano della Roma in questa stagione è stato autore alcuni errori grossolani (l’autorete con la Svezia nella qualificazione Mondiale, l’assist a Insigne in Roma-Napoli e l’espulsione a Genova), le pesanti critiche cha hanno fatto da contorno alla stagione, stanno facendo riflettere il centrocampista che potrebbe lasciare il club prima della scadenza contrattuale (2019), per poi trasferirsi negli Stati Uniti dove chiuderà la carriera.





GUARDARE AVANTI

Vietato fermarsi, sopratutto in campionato con Inter e Lazio che inseguono pronte a scalzare la Roma dai primi quattro posti in classifica validi per la qualificazione alla prossima Champions League. Ai giallorossi li attendono dieci giorni di fuoco: si partirà sabato 7 aprile (ore 18) ospitando i viola in casa, poi il ritorno con il Barcellona martedì 10 (ore 20.45), domenica 15 (ore 20.45) il derby contro la Lazio e mercoledì 18 (ore 20.45) l’impegno all’Olimpico con il Genoa. Per il tecnico sarà importante recuperare i due infortunati Nainggolan e Under: il Ninja è rimasto in tribuna al Camp Nou accanto a Totti a causa del versamento nella coscia destra, molto difficile un suo impiego contro la Fiorentina; Cengiz non è volato in Spagna per il problema muscolare al flessore della coscia sinistra, anche lui sabato potrebbe assistere alla gara in tribuna. Entrambi oggi hanno svolto allenamento differenziato.

