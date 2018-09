Roma Primavera, sconfitta 3-1 con il Real Madrid. De Rossi: «Giocato a testa alta»

Debutto con sconfitta in Youth League. La Roma Primavera isconfitta dal Real Madrid nella prima gara del gruppo G: spagnoli vittoriosi per 3 a 1 grazie alle reti di Pedro Ruiz, Rodrigues e Garcia. Sul 3-0 gol della bandiera per Cangiano. Ancora - dopo la prestazione con il Sassuolo - una prova negativa per Bianda, colpevole su i primi due gol del Real. Visto il pareggio tra Viktoria Plzen e CSKA Mosca, la Roma Primavera è all’ultimo posto della classifica nel suo girone.

Alberto De Rossi è comunque soddisfatto. «Sì, hanno fatto 4 tiri in porta: due gol e due belle parate di Greco. Noi non siamo arrivati in porta, dobbiamo lavorarci sopra soprattutto perché il pressing ci permette di recuperare palla alti e dobbiamo concludere. Dobbiamo lavorarci tanto, valutiamo da parecchio questa situazione.Ora a Milano.

I 35 minuti con il Sassuolo sono da stropicciarsi gli occhi, la squadra è quella e a tratti l’abbiamo riconosciuta anche oggi. Non è certo quella del secondo tempo col Sassuolo, che non era in gara. Ancora non siamo riusciti a capire, io analizzo a fondo per più giorni le sconfitte, sono 3 punti che abbiamo buttato. La squadra è sempre stata propositiva, ci hanno danneggiato errori individuali grossi ma bisogna reagire. La squadra ha aspettative ed è forte, non bisogna farsi schiacciare da questo. Bisogna cominciare a vincere ed essere noi stessi a Milano».

