Roma, quando Sarajevo si gemella con Utrecht

di Mimmo Ferretti

Chi, se non lui? Chi, se non Edin, poteva regalare alla Roma la prima soddisfazione del campionato? Chi, se non il giocatore più forte a disposizione di EDF, poteva segnare un gol tanto bello quanto pesante, quando la partita stava per andarsene nello spogliatoio? Chi, se non Dzeko, poteva dare un segnale così forte all’intero campionato? Ci ha pensato lui, ed è giusto ritenere che la cosa non sia stata casuale. Perché quei gol lì, in quel momento della sfida, possono farli soltanto i giocatori che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO