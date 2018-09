Roma, quanti rimpianti per Monchi: Strootman eletto migliore in campo con il Marsiglia

di Gianluca Lengua

C’è un’altra Roma in giro per il mondo che segna e fa esultare i tifosi: è quella dei giocatori ceduti durante la sessione di mercato da poco terminata. Sarà la voglia di riscatto o le motivazioni che i nuovi club sono riusciti a instillare nei calciatori appena arrivati, fatto sta che nel fine settimana sono andati in rete ben quattro ex giocatori romanisti. Nainggolan con la sua Inter ha segnato il primo gol che ha aperto nel danze nel 3 a 0 contro il Bologna, Defrel (in prestito) ha realizzato una doppietta con la Sampdoria che ha battuto il Napoli 3 a 0 e Gonalons (prestito secco) ha esultato per il primo gol del Siviglia contro Sigma Olomouc (partita finita 3 a 0). Come se non bastasse a questo terzetto delle meraviglie si aggiungono anche Gervinho, rientrato in Italia dopo l’esperienza in Cina, che ha realizzato la rete del vantaggio del Parma contro la Juventus, Bruno Peres lo scorso 26 agosto ha regalato i tre punti al San Paolo segnando a 10 minuti dalla fine del match il gol partita al Ceara e Gerson (in prestito) è stato tra i protagonisti della scorsa settimana della goleada contro il Chievo, mettendo a segno un gol e un assist.



SUPER STROOTMAN

Come se non bastasse, ieri sera ci si è messo anche Strootman a creare qualche rimpianto al ds Monchi. All'olandese è stata riservata un'accoglienza da top player dai tifosi del Marsiglia ed è stato protagonista nel match contro il Monaco, vinto dalla squadra di Rudi Garcia per 3 a 2. L’ex romanista è stato nominato migliore in campo dalla Ligue 1 entusiasmando i tifosi francesi che su Twitter hanno commentato: «Mastruoso», «È arrivato, ha visto e sconfitto. Ave Kevin», «Sobrio ed efficiente», «Il merito è tutto di Garcia che ha voluto questo ragazzo», «Grazie Roma per avercelo regalato». Insomma, una sorta di standing ovation social per la "lavatrice” che ha lasciato la Capitale in lacrime per tornare dall’allenatore che lo ha voluto in giallorosso e lanciandolo nel calcio che conta. In Francia è cominciata la sua nuova vita e chissà se Monchi, guardando in tv la prestazione di ieri, non si sia pentito della cessione nonostante i 25 milioni più 3 di bonus incassati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA