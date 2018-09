Roma, c'è tanta voglia di una notte Real

di Ugo Trani

dal nostro inviato MADRID Manolas, uomo copertina della sfida di questa sera al Bernabeu, è il simbolo della Roma in Europa. Sicuramente in Spagna. L’urlo alla Tardelli, e qui sanno bene come è stato nell’82, fece il giro del continente e anche del pianeta. Il tempio del Madrid lo incorona eroe per lo sgarbo ai blaugreana di Messi. Eccolo, dunque, il testimonial della squadra di Di Francesco. Della Champions di ieri, però, cioè della remuntada storica con il Barcellona all’Olimpico nell’ultima edizione. Non di quella di oggi, appena cominciata. Sembra passata una vita e invece solo l’estate. Adesso i giallorossi sono alla ricerca dell’identità smarrita e magari, nella notte contro i campioni in carica, sperano di ritrovarla.



