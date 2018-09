Roma, Di Francesco fa lo straordinario: «L'ordinario non ci interessa»

di Ugo Trani

dal nostro inviato MADRID Il Bernabeu, anche senza Ronaldo, si accende con le sue stelle. Anche quelle della Roma. Di oggi e di ieri. Bruno Conti che qui ha alzato la coppa più bella, nell’82, davanti al presidente Pertini. E Totti che ha lasciato il segno in questo teatro: gol da favola nel 2002, per il 1° dei 2 successi della Roma sul campo del Real, e standing ovation nel 2016 per la sua ultima visita. Anche De Rossi ha segnato nel 2004, ma ha pure il brutto ricordo di un anno fa, quel 3-0 della Spagna all’Italia che ci fece capire in anticipo come sarebbe finita. Di Francesco, invece, è di nuovo il debuttante. Tappa inedita, come lo è stata la Champions di un anno fa. Non è teso per questo match, ma per il raccolto misero nelle ultime 3 partite: 2 punti.



