Roma, rebus mercato: su Twitter l’annuncio di Kluivert jr, ma il volto è oscurato

di Gianluca Lengua

Tre indizi fanno una prova e allora è (quasi) certo che la Roma ha ingaggiato Justin kluivert e tra poche ore darà l’annuncio ufficiale. Ma partiamo dall’inizio: questa mattina l’esterno ha piazzato un bel like sulla foto di Cristante in maglia giallorossa pubblicata sull’account Instagram del club, dall’Olanda sono certi che Monchi abbia trovato l’accordo anche con l’Ajax (oltre che con l’agente Mino Raiola) e l’ultima, ma definitiva prova, è apparsa sull’account Twitter del Club di Pallotta dove è stato postato un fotomontaggio con la vignetta dei tre nuovi acquisti (Coric, Marcano e Cristante) e un quarto con il volto coperto dall’immagine di un lupo. A corredo del post la didascalia: «Monchi making moves». Un indovinello semplice che gli utenti hanno subito svelato: la foto di Kluivert originale usata dal social media manager della Roma, infatti, è stata immediatamente postata dai follower giallorossi. Mancano poche ore e Justin Kluivert sarà ufficialmente un nuovo giocatore per Di Francesco.

