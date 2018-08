Roma, rientra Under. Di Francesco aspetta Karsdorp

di Gianluca Lengua

La Roma torna a Boston, la città del presidente Pallotta, dove sull’Ohiri field a due passi dall’università Harvard, proseguono gli allenamenti in vista della gara contro il Real Madrid del 7 agosto a New York. Il caldo lascia senza fiato i giocatori che divisi in due gruppi hanno svolto nella mattinata americana ripetute e un’intensa parte tattica (Di Francesco ha vietato le riprese alle tv). Nel primo vero allenamento a Boston (ieri solo una seduta defaticante), non hanno preso parte Karsdorp, Coric, Strootman, Florenzi, Santon e Dzeko tutti impegnati in una seduta individuale programmata. Rientra in gruppo Under dopo l’infortunio alla spalla subito durante la partita contro il Tottenham a San Diego.

