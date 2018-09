Roma, riparte la giostra del turnover

di Ugo Trani

Non esiste la Roma 1 e la Roma 2. Nè, guardando agli impegni in calendario, quella di campionato e l’altra di Champions. La Roma è una e basta, con i suoi 25 giocatori della rosa che, come è successo nella stagione scorsa, si preparano a salire sulla giostra del turnover.





