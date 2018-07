Roma, ripartenza con caccia all'ala

di Stefano Carina

«Con Cristiano Ronaldo alla Juventus il campionato sarà più bello». Di Francesco non arretra di un passo. Un paio di giorni fa aveva dichiarato che «per lo scudetto vogliamo esserci anche noi». Ieri, alla vigilia dell’inizio del ritiro, nemmeno il prossimo arrivo di uno dei due calciatori più forti del mondo ha scalfito il suo proverbiale ottimismo. Che tuttavia non sfocia mai in pressapochismo. Eusebio è un sognatore pragmatico. Sa quando si può osare (ricordate la vigilia del...

