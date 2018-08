Roma, ripresa degli allenamenti: lavoro a parte per i due Pellegrini, Under è tornato in gruppo

La ripresa. La Roma è tornata a lavoro a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Di Francesco appena sbarcati dagli Usa. Obiettiv, l'esordio in campionato in programma il 19 agosto alle 18 contro il Torino in tyrasferta.I giallorossi hanno cominciato la seduta in palestra per poi spostarsi sul campo ed effettuare lavoro atletico.In gruppo Ünder dopo i fastidi alla spalla, assenti, invece, Luca e Lorenzo Pellegrini, che hanno svolto lavoro differenziato. Per i due anche domani è prevista una seduta differenziata.

