Roma, Robin Olsen atterra nella Capitale. Domani visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

La Roma ha il suo nuovo portiere, il suo nome è Robin Olsen. Dopo la cessione di Alisson al Liverpool per 63 milioni di euro bonus compresi, Monchi è corso ai ripari versando al Copenaghen 8,5 milioni più bonus per un totale di 11,5. Il calciatore svedese è atterrato in serata all’aeroporto di Ciampino, sorridente e con la sciarpa giallorossa al collo, domani sosterrà le visite mediche presso la clinica Villa Stuart per poi firmare un contratto di 4 anni a 2,2 milioni di euro. Dovrebbe raggiungere la squadra a San Diego mercoledì o giovedì, non giocherà il match contro il Tottenham, ma potrebbe disputare qualche minuto contro Barcellona e Real Madrid.

