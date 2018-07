Roma, sale la quota abbonamenti: staccate 20.300 tessere, Curva Sud esaurita

di Gianluca Lengua

La Roma sfonda quota 20 mila tessere. La febbre giallorossa sta contagiando tutti i tifosi romanisti: a tre giorni dall’inizio della vendita libera sono state 20.300 le persone che hanno sottoscritto un abbonamento (17.500 i rinnovi). La Curva Sud centrale e quella laterale sono esaurite, rimangono a disposizione Distinti, Curva Nord e tribune. Numeri destinati a crescere e a superare i 21.973 abbonati dello scorso anno, sia grazie anche all’impresa compiuta la stagione passata con il raggiungimento della semifinale di Champions League, ma anche per il mercato frenetico messo in moto a giungo dal ds Monchi con i suoi nove nuovi acquisti. A breve il club metterà in vendita anche i mini-abbonamenti per le tre gare di Champions. Ufficializzate le prime amichevoli della Roma: il 14 luglio a Latina contro i padroni di casa, poi il 20 a Frosinone contro l'Avellino, evento conclusivo del ritiro romano prima della partenza per il tour negli Stati Uniti.

