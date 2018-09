Roma, Schick: «C’è confusione dovuta ai cambiamenti di mercato»

di Gianluca Lengua

Patrik Schick è stato la rivelazione del precampionato della Roma, grazie ai gol e alle giocate è sembrato ritornare il calciatore che era alla Sampdoria e che ha convinto Monchi a spendere 40 milioni. Contro il Milan, il ceco ha giocato 90’ senza però riuscire nell’impresa di portare i giallorossi in vantaggio, anche a causa di una squadra che deve trovare ancora il suo equilibrio: «Sono arrivati tanti giocatori, forse 11, forse anche di più. Davvero molti, tra cui diversi giovani. Dall’altra parte sono partiti Alisson, Nainggolan e Strootman che erano tre titolari. C’è un po’ di confusione in gara, ma credo che la squadra sia buona. Dobbiamo assestarci», ha detto l’attaccante in nazionale. Convocato dalla Repubblica Ceca per le gare di Nations League, Patrik commenta il girone di Champions League in cui la Roma è stata sorteggiata con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen: «Non vedo l’ora di giocare quelle partite. Subito dopo il sorteggio mi sono sentito con Jan Kopic del Viktoria Plzen. La Roma li ha già sfidato in passato, sanno bene che squadra è. Sarà un confronto interessante. Il Real? Non c’è scelta. A questo livello c’è sempre una big come Real, Barcellona, Manchester City. Non ci sono grandi differenze tra loro, ma credo che i Blancos non saranno così forti come lo scorso anno. Ronaldo se n’è andato. Sono curioso di vedere come lo rimpiazzeranno. Puntiamo al primo posto, questo è il nostro obiettivo». Chiusura proprio su Cristiano Ronaldo e le sue difficoltà nell’andare in gol: «Sta scoprendo che il campionato italiano non è così facile. Ma grazie a lui ora la Serie A è cresciuta e c’è più interesse». Il gol, però, non è arrivato neanche per Schick: «Non so cosa si aspettasse lui, ma io stesso so quanto sia difficile il campionato italiano. Ha comunque fatto tantissimo in campo, è solo questione di tempo. Non lo conosco personalmente ma, da quello che dice e scrive, ha deciso di trasferirsi in Italia per dimostrare di poter fare ancora di più».

