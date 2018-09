Roma, Schick non preoccupa. Florenzi e Pastore puntano il Real Madrid

di Gianluca Lengua

Fresco di laurea in Managment dello sport conseguita dopo tre anni di studi presso la facoltà di Sport ed educazione fisica di Sarajevo, Edin Dzeko questa sera affronterà l’Austria con la sua Bosnia nell’ultima partita di Nations League prima di rientrare a Trigoria. L’attaccante guiderà l’attacco giallorosso in casa contro il Chievo domenica alle 12.30 dato che Schick è rientrato dalla Repubblica Ceca con una piccola lesione all’inguine. Patrik in giornata si è sottoposto ad esami medici, ma non è emerso nulla di preoccupante e Di Francesco potrebbe convocarlo per la partita all’Olimpico. Più delicata la situazione di Pastore, reduce da una lesione al polpaccio che lo terrà fermo per una settimana, Florenzi, invece, continua la serie di allenamenti personalizzati dopo la distorsione al ginocchio rimediata con l’Atalanta. Sarà Karsdorp il terzino destro titolare contro la squadra di D’Anna, in attesa che l’esterno azzurro recuperi per il Real Madrid. Perotti è ormai rientrato stabilmente in gruppo dopo i 25 giorni di stop per l’infortunio alla caviglia, il tempo di ritrovare la condizione atletica e potrà combattere per un posto da titolare.

