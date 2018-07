Roma, Schick ora è chic: ecco la sorpresa più bella della nuova squadra

di Stefano Carina

Tre gol e due assist in 37 minuti. Ok, il Latina milita in serie D, si era radunato il giorno precedente alla gara, si tratta soltanto di un’amichevole estiva e le prove da superare da qui in avanti saranno ben altre che non i volenterosi pontini. Fatto sta che Schick è partito con il piede giusto. Immaginate ad esempio se fosse accaduto il contrario, come spesso capita nelle prime uscite stagionali, con alcuni calciatori che faticano ad entrare in forma e/o inquadrare la porta. Patrik invece ha fatto quello che doveva fare:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO