Schick scalpita: «La prossima stagione dimostrerò chi sono»

di Gianluca Lengua

La stagione da poco terminata non gli ha regalato i successi che sperava, ma il suo carattere gli permetterà di reagire e dare il giusto contributo alla Roma. Stiamo parlando di Patrik Schick, atterrato nella Capitano a fine agosto dello scorso anno, ha segnato appena tre gol non incidendo sull’andamento della squadra nonostante i 40 milioni investiti dal club: «La prossima stagione farò vedere quello che so fare. Sono arrivato dopo la parentesi con la Sampdoria, provando a giocare in una posizione diversa. Il secondo anno farò vedere chi sono davvero. Il futuro? Non ho parlato con nessuno, non è in discussione. Non nessun rimpianto per non essere andato alla Juventus», ha detto l’attaccante in un’intervista al quotidiano Lidovky. Dopo un anno a Roma, Patrik ha preso confidenza con ambiente e tifosi, un motivo in più per tornare ad essere determinante: «Roma è una città in cui le pressioni e l’affetto dei tifosi non ha eguali al mondo. Cosa mi ha tolto? Mi sono infortunato proprio nel momento in cui stavo iniziando a giocare. Serve tempo per arrivare ai massimi livelli e soprattutto c’è bisogno di un fisico sano, senza non si arriva da nessuna parte. La concorrenza è tanta, ma io lavoro per arrivare al top». Schick racconta un aneddoto su Antonio Cassano di recente ospite a Trigoria: «Abbiamo parlato molto. Per me è un grandissimo uomo, molto onesto. Anche troppo a dire la verità ma è sempre una persona positiva. Mi ha dato consigli su Roma, lui ci ha giocato. Mi ha detto che farò una grandissima carriera in giallorosso».

