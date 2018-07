Roma, Schick: «Sono tornato più cattivo e fisicamente sto bene»

«Dopo un anno difficile sono tornato più cattivo, sto mentalmente bene e sono preparato, questa è la differenza rispetto all'anno scorso». Così Patrick Schick, l'uomo più in forma del momento in casa giallorossa, commenta ai microfoni di Roma Tv questo primo scorcio della sua seconda stagione agli ordini di Di Francesco.



Infortuni alle spalle. «Sono contento di non avere fastidi, non mi fa male niente, sono a posto».



Il gol. «Voglio segnare tanto anche in allenamento, l'importante è segnare sempre e poi i risultati si vedono anche in campo».



Il calcio di Di Francesco. «Ora ho capito tutto. Tutti sappiamo come vuole giocare il mister, per me non c’è problema».



I giovani e i nuovi. «Non sono così giovane come loro, ci sono 2-3 anni di differenza. All’inizio non è facile, anche perché non conoscono la lingua, ma hanno tanta qualità. Secondo me tra poche settimane avranno capito tutto e sono sicuro che giocheranno bene».



Partitelle con Strootman o Manolas? «Non lo so. Oggi ho giocato con Strootman e ho vinto quindi dico Strootman».

© RIPRODUZIONE RISERVATA