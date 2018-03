Roma-Shakhtar 0-0 La diretta C'è Perotti con Under e Dzeko

La Roma è chiamata questa sera all'Olimpico a ribaltare la sconfitta subita in Ucraina per 2-1. I giallorossi si qualificano vincendo per 1-0 o, nel caso di gol avversari, con almeno due gol di scarto, mentre qualsiasi altro risultato manderebbe ai quarti lo Shakhtar Donetsk; e sarebbe un gran peccato, perché per quanto visto all'andata il passaggio al turno successivo è alla portata di Dzeko e compagni.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Ünder, Nainggolan, Perotti; Dzeko

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra

