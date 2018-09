Roma, si ferma Pastore per un infortunio al polpaccio: in dubbio per il Chievo

di Gianluca Lengua

Javier Pastore si ferma per un fastidio al polpaccio destro accusato dopo l’amichevole contro il Benevento. Il tecnico della Roma, Eusebio di Francesco, aveva lasciato il fine settimana libero alla squadra, ma questa mattina, dopo il weekend di relax a Capri, il Flaco si è sottoposto a controlli strumentali a Villa Stuart che hanno evidenziato una piccola lesione. Nel pomeriggio l’ex Psg ha svolto un allenamento individuale e al momento è in dubbio per la partita di domenica (mattina) alle ore 12.30 contro il Chievo, possibile il recupero per la gara di Champions con il Real Madrid, mercoledì 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA