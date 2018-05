Roma, si ferma Under per una botta al costato: Sassuolo a rischio

di Gianluca Lengua

Durante l’allenamento di questa mattina si è fermato Cengiz Under per una contusione al costato che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. L’esterno sente molto dolore, domani i medici lo sottoporranno ad ulteriori controlli per verificare le condizioni e la possibilità di giocare contro il Sassuolo domenica sera. Il turco era atteso nel pomeriggio al Roma Store in via del Corso per la presentazione della nuova maglia giallorossa, ma l’infortunio ha costretto il club ad annullare l’evento. Non hanno partecipato alla seduta di oggi Peres e Defrel, mentre Karsdorp ha svolto un allenamento individuale programmato. L’obiettivo dell’olandese è la convocazione contro il Sassuolo, quasi impossibile il suo impiego in campo, per vederlo giocare bisognerà aspettare gli ultimi giorni di luglio quando la Roma sarà in tournée negli Stati Uniti. Nel pomeriggio Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi hanno accettato l’invito del presidente del Coni Giovanni Malagò presso il Bambin Gesù. Il due allenatori hanno visitato il reparto pediatrico dell’ospedale e si sono sottoposti al controllo della pressione.

