Roma, sondaggio Inglese: «Pastore? Un acquisto senza senso da parte di Monchi»

Dall’Inghilterra, il magazine FourFourTwo ha stilato una classifica dei dieci acquisti “senza senso” in giro per il Vecchio continente, toccando anche Trigoria e le scelte della Roma. “Monchi ha costruito la sua carriera sulla capacità di operare in modo intelligente sul mercato e un acquisto sbagliato non può di certo offuscare la sua reputazione. Ma questo è davvero brutto”. Il riferimento è a Javier Pastore, al secondo posto di questa particolare classifica ( prima di lui Yarmolenko dal Borussia Dortmund al West Ham, ma sono presenti anche Bonucci e Paulinho): “Ha 29 anni e gli è stato offerto un contratto di cinque anni. Cinque anni! Ed è costato quasi 25 milioni. Il Psg aveva anche bisogno di vendere per il fair play finanziario, quindi questa è stato un brutto esempio di trattativa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA