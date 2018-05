Roma, squadra a cena per l'addio al celibato di Lorenzo Pellegrini

di Gianluca Lengua

Ieri sera la cena di club a Santa Severa in riva al mare, oggi la cena per l’addio al celibato di Lorenzo Pellegrini che tra qualche giorno convolerà a nozze con la fidanzata Veronica Martinelli. Il centrocampista giallorosso ha prenotato il ristorante “Le Vele” in zona Aurelio invitando tutta la squadra, il tecnico Di Francesco, lo staff tecnico e alcuni amici, assenti, invece, quasi tutti i giocatori brasiliani, oltre a Karsdorp, Fazio e Perotti. Dopo aver mangiato, gli invitati hanno trascorso la serata a cantare, Morgan De Sanctis mattatore al karaoke con il suo cavallo di battaglia “Non succederà più” di Claudia Mori. La stagione è agli sgoccioli, l’ultima partita di campionato contro il Sassuolo è alle porte, poi lo sciogliete le righe e appuntamento i primi di luglio (per chi non giocherà il Mondiale), per tutti gli altri arriverderci direttamente negli Stati Uniti per la tournée.

