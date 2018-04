Roma, Strootman: «Il Barcellona aveva paura di noi. Vogliamo la finale di Champions»

di Gianluca Lengua

«Paura di nessuno, rispetto per tutti. Vogliamo la finale». Kevin Strootman ci ha preso gusto e fissa l’obiettivo per il futuro dopo la straordinaria rimonta della Roma di ieri contro il Barcellona, che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi alla semifinale di Champions League: «È stata una serata speciale per i romanisti, ma anche per gli italiani. Abbiamo lottato per prendere un risultato importante. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un avversario forte. Lo stadio era pieno, ho visto i festeggiamenti dopo la partita, tutti in mezzo alla strada, i tifosi a Trigoria, insomma bellissimo. Una serata speciale», ha detto l'olandese a Roma Radio. Un Barça che non è riuscito ad arginare la furia giallorossa, nonostante il 4 a 1 dell’andata: «Dopo il primo gol ho pensato che avremmo superato il turno, ci devi credere altrimenti non giochi. È stata una partita perfetta, perché abbiamo segnato presto e l’ultimo gol non è arrivato troppo presto. È stato strano vedere il Barcellona perdere tempo, loro vogliono sempre giocare mentre con noi dal primo minuto volevano prendere tempo. Si vedeva che avevano paura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA