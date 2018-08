Roma, Strootman: «Forse siamo più forti dello scorso anno, ma andrà dimostrato»

di Gianluca Lengua

«Il Real Madrid è forse la squadra più forte in Europa, ma potevamo fare meglio». Kevin Strootman, autore dell’unica rete della Roma nella partita contro il Real Madrid persa per 2 a 1, non digerisce la sconfitta con i Blancos, anche se si tratta dell’amichevole pre campionato giunta dopo 18 giorni di tournée: «Loro erano più freschi e più pronti e hanno cominciato bene, poi abbiamo preso un po’ in mano la partita, ma dobbiamo fare meglio. Non possiamo prendere 8 gol in campionato nelle prime 3 partite, ma giocando con grandi squadre appena sbagli ti fanno gol». Tra 10 giorni comincerà il campionato: «Bisognerà essere pronti se vogliamo lottare per tutte le competizioni. Ci sono 25 giocatori forti e tutti possono giocare. I migliori a centrocampo giocheranno, a Roma è sempre andata così e succederà anche quest’anno. Forse siamo migliorati rispetto allo scorso anno e dovremo dimostrarlo».

