Roma, Strootman: «Il campo dirà se siamo da scudetto»

di Redazione Sport

La prima stagionale a Torino, la sfida alla Juventus. In casa Roma è partito il conto alla rovescia per l'avvio del campionato in programma domenica in trasferta sul campo dei granata. E a trascinare la rinnovata squadra giallorossa ci sarà ancora una volta Kevin Strootman, ormai tra i senatori del gruppo allenato da Di Francesco. «A Roma in questo periodo parliamo sempre di lottare per lo scudetto, ma dobbiamo farlo vedere in campo. Molte squadre si sono rinforzate, la Juventus con l'arrivo di Cristiano Ronaldo è ancora più temibile, anche noi siamo forti e dobbiamo iniziare bene. Io non ho vinto ancora nulla con la maglia della Roma, però lavoriamo forte per riuscire a vincere» spiega il centrocampista olandese intervistato all'interno del 'match program' romanista. «Difficile dire se mentalmente la squadra sia pronta, si verificherà solo in campo. Ma penso che siamo pronti. Dal punta di vista fisico invece abbiamo lavorato duramente e non ci sono incognite - assicura Strootman -. È stato molto importante per Di Francesco poter cominciare a lavorare con la rosa praticamente al completo sin dal primo giorno di ritiro. Abbiamo passato almeno sei settimane insieme. Un periodo lungo dove il tecnico ha continuato a preparare il suo gioco. Abbiamo fatto una buona stagione l'anno scorso, ma possiamo migliorare ancora. Sappiamo cosa dobbiamo fare per crescere».



E una mano in tale senso servirà anche dai nuovi acquisti. «Kluivert? È giovane e forte. Un grande colpo - sottolinea Strootman parlando del connazionale -. Ha ampi margini di miglioramento e sta facendo bene. È molto veloce nell'uno contro uno e si vede che ha tante qualità. Può dare tanto a centrocampo». Dove ci saranno anche Cristante e l'ultimo arrivato Nzonzi: «Il primo fisicamente è molto forte, ancora giovane, ma con esperienza in Serie A e quindi sa già da ora cosa deve fare. Un ragazzo di grande futuro che si è già inserito bene nel gruppo. Steven? Altre squadre lo volevano, ma ha scelto la Roma ed è un bel segnale per noi. È un giocatore esperto e può dare tanto». Magari già da domenica in occasione del debutto stagionale col Torino. «È una squadra forte, è sempre difficile vincere lì. Non sarà facile neanche quest'anno. Bisognerà stare attenti per tutti i 90 minuti» conclude Strootman.

