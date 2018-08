Roma, Strootman in partenza da Ciampino: nel pomeriggio la firma con il Marsiglia

di Gianluca Lengua

Dopo cinque lunghi anni è finita l’avventura alla Roma di Kevin Strootman, il centrocampista olandese questa mattina poco dopo le 13 è arrivato all’aeroporto di Ciampino (sezione voli privati) per imbarcarsi direzione Marsiglia. Visibilmente scuro in volto l’olandese, alla guida della sua auto e accompagnato dal fratello e l’agente, è entrato nello scalo romano senza rilasciare dichiarazioni. Strootman nel primo pomeriggio sbarcherà in Francia e svolgerà le visite mediche con l’Olympique Marsiglia per poi firmare un contratto di cinque anni a 4.2 milioni a stagione. La Roma, invece, incasserà 25 milioni di euro più 3 di bonus.



