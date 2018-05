Roma, Strootman recupera e punta la Juve. Perotti e Manolas in dubbio

di Gianluca Lengua

La Champions League è (quasi) raggiunta, manca un punto per avere la certezza matematica, ma dai vertici del club (potrebbe rientrare a Trigoria Frederic Massara all’interno della direzione sportiva) l’obiettivo è arrivare al terzo posto per sfruttare al massimo i vantaggi del market pool. Per riuscirci la Roma dovrà conquistare quattro punti in due partite e la prossima avversaria dei giallorossi è la Juventus a un passo dal festeggiare il settimo titolo consecutivo. Di Francesco recupera Strootman, indisponibile dalla gara ad Anfield per un trauma contusivo al costato: Kevin ha saltato il Chievo, la partita di ritorno contro il Liverpool e la trasferta di Cagliari. Oggi ha partecipato alla partita con la Primavera, e dallo staff sanitario lo danno come recuperato. Restano in dubbio Manolas e Perotti: il greco accusa un risentimento muscolare quadricipite della coscia destra rimediato in Serdagna, mentre l’attaccante è fermo per un problema alla caviglia sinistra. Entrambi potrebbero recuperare per la Juventus, ma sarà il tecnico a decidere se rischiarli o meno. Resterà in tribuna Bruno Peres per via risentimento muscolare flessore destro.

