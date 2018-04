Roma, Strootman salta l'allenamento: Liverpool a rischio. Pallotta, relax in Toscana

di Gianluca Lengua

Anche questa mattina Strootman non ha partecipato all’allenamento con la squadra, l’olandase ha riportato un trauma all’emicostato destro durante la partita d’andata all’Anfield. Kevin non è stato convocato per la gara di sabato contro il Chievo, Di Francesco sperava in suo recupero, ma a questo punto le possibilità di vederlo in campo mercoledì sera sono ridotte al minimo. Al suo posto giocherà Lorenzo Pellegrini, affiancato da De Rossi e Naiggolan. Resta in infermeria anche Perotti a causa della distorsione alla caviglia sinistra, l’argentino ne avrà ancora per due settimane. Con il forfait di Strootman, non restano dubbi sulla formazione anti-Liverpool: Alisson tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; a centrocampo Pellegrini, De Rossi e Nainggolan; in attacco Schick, Dzeko ed El Shaarawy.



RELAX IN TOSCANA

Jim Pallotta lasciato la Capitale per dirigersi in Toscana dove si dedicherà a due giorni di relax. Il presidente giallorosso è atterrato sabato mattina a Roma, ha assistito in tribuna alla gara contro il Chievo e poi ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli scontri avvenuti a Liverpool: «Per colpa di pochi imbecilli si rischia di rovinare il nostro patrimonio culturale. Se è stata possibile una rimonta come quella col Barcellona è grazie al contributo del 99,9% dei tifosi». Pallotta sarà regolarmente in tribuna mercoledì sera per la semifinale di ritorno contro il Reds.

