Roma, Strootman se ne va: lacrime e polemiche

di Stefano Carina

Strootman è un nuovo calciatore del Marsiglia. Il centrocampista olandese è stato ceduto per 28 milioni: 25 cash più tre di bonus. Un paio andranno nelle casse del Psv, come pattuito tra i club 5 anni fa (corrispondente al 10% della plusvalenza sulla rivendita del calciatore). Oggi Kevin è atteso in Francia per svolgere le visite mediche. Una trattativa che ha il suo epilogo proprio alla vigilia della gara di questa sera contro l’Atalanta ma sulla quale gli intermediari stavano lavorando ormai da una decina di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO