Roma, Strootman si presenta al Marsiglia: «Era il momento di una nuova sfida»

di Gianluca Lengua

Adesso è ufficiale: Kevin Strootman è un giocatore dell'Olympique Marsiglia, dalla sua cessione la Roma ha incassato 25 milioni di euro, inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, e al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, il club francese riconoscerà al club di Pallotta degli ulteriori importi variabili, fino ad un massimo di 3 milioni di euro. «Era arrivato il momento per me di fare un nuovo passo e avere una nuova sfida», ha detto l’olandese durante la conferenza stampa di presentazione. Nessun commento sulla cessione negli ultimi giorni mercato: «I colloqui sono cominciati non molto tempo fa, ma è andato tutto bene. Ho davvero avuto un buon feeling con il club. Ogni giocatore ha un suo valore per essere ceduto. Sono stati 5 anni buoni a Roma». Con il trasferimenti in Francia, Kevin non disputerà la Champions League: «L’importante è l’ambizione e il mio compito è quello di riportare il club nell’Europa che conta. Il Marsiglia è una grande squadra, è questa è una sfida determinante. Il mio obiettivo è raggiungere grandi risultati, Garcia è importante per me, mi ha fatto prima andare a Roma e adesso mi ha fatto venire qua. Abbiamo una buona squadra, con giocatori forti, non voglio fare nomi di qualcuno nello specifico».

