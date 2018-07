Roma, i tifosi giallorossi celebrano al Pantheon i 91 anni della società

Dal 22 luglio 1927 ovvero 91 anni di amore sconfinato per l'As Roma e i colori giallorossi. Oltre 2mila supporter si sono dati appuntamento al Pantheon (Foto Gabrielli/Toiati) per poi raggiungere via degli Uffici del Vicario, prima sede della società giallorossa – per festeggiare la fondazione della società presieduta all'epoca da Antonio De Falchi.

Bandiere, striscioni, fumogeni e tanta allegria che ha coinvolto anche i turisti che a cavallo della mezzanotte si sono trovati nel centro di Roma. Un'altra festa nel segno della passione per il calcio e per la propria città.

