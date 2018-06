Roma, Massara torna a Trigoria: affiancherà Monchi nella direzione sportiva

di Gianluca Lengua

La Roma dà il bentornato a Frederic Massara con un tweet sul profilo ufficiale del club. Il dirigente oggi è ufficialmente un nuovo membro del club di Pallotta che affiancherà Monchi nella direzione sportiva. Massara è un manager a tutto tondo, ma non ricoprirà il ruolo di segretario generale, ma sarà un’arma in più del ds (oggi in Spagna per monitorare alcuni possibili acquisti) per rendere più forte l’organico della prima squadra e non solo. Massara è alla sua seconda esperienza a Trigoria, la prima è stata con Walter Sabatini, ma quando il dirigente ha dato le dimissioni nell’ottobre del 2016, Massara ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo giallorosso fino al 30 giugno 2017 fino a quando si è insediato ufficialmente Monchi (con cui ha lavorato per i successivi due mesi). È stato Massara a scovare Cengiz Under e a segnalarlo al dirigente spagnolo che ha intavolato la trattativa con l’Istanbul Başakşehir strappandolo al Manchester City.

© RIPRODUZIONE RISERVATA