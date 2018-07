Roma-Tottenham: gli Spurs calano il poker (4-1). Schick segna ancora

di Gianluca Lengua

La Roma esce con le ossa rotte dal SDCCU Stadium di San Diego dopo il 4 a 1 rifilatole dal Tottenham. Under ha lasciato il campo nel secondo tempo dopo un contrasto con Amon e una rovinosa caduta che gli provocato una contusione alla clavicola che sarà valutata nelle prossime ore. Di Francesco si ritrova a fare i conti anche con gli infortuni di Karsdorp ed El Shaarawy, nel ruolo di terzino destro piazza Santon che fatica a trovare il ritmo partita così come il resto della difesa formata da Manolas e Jesus, unica eccezione è Luca Pellegrini che fa vedere grinta e cattiveria, anche se due dei quattro gol degli Spurs sono arrivati da cross dalla sinistra. Insomma, il reparto non ingrana così come Mirante che sbaglia sulla rete dell’1 a 0 degli inglesi rimanendo a metà strada tra Llorente e la linea di porta, permettendo allo spagnolo di saltare (anticipando Manolas) e insaccare con un pallonetto di testa. L’unica rete dei giallorossi arriva dai piedi di Schick che ha ricevuto palla da Pastore dopo un uno due con Luca Pellegrini: il ceco spalle alla porta e marcato da tre uomini si gira e segna confermando il suo ottimo stato di forma in questa prima parte di pre campionato.



POKER INGLESE - Nonostante l’assenza di 9 titolari che hanno partecipato al Mondiale in Russia, il Tottenham detta legge in mezzo al campo con ripartenze fulminanti, una fitta rete di passaggi e tiri dalla distanza che Mirante fa fatica a bloccare. La doppiette di Llorente e Moura nel primo tempo tagliano le gambe alla Roma: sulla rete del 2 a 1 Lamela crossa al centro, Moura tira al volo da distanza ravvicinata, Mirante respinge, ma Llorente ribadisce in porta; il 3 a 1 lo segna sempre il brasiliano che beffa Santon con un colpo di testa su cross Aurier; il 4 a 1 arriva sempre grazie a un cross al centro di Aurier, Mirante si distende e devia al centro dell’area, la difesa non spazza e Moura indirizza il tiro sull’angolo destra della porta. Oltre alla difesa, il reparto più in difficoltà della Roma è stato il centrocampo: Pastore è apparso lento ma con ampi margini di miglioramento, è suo l’assist del gol a Schick; Gonalons è ripartito dalle prestazioni deludenti della scorsa stagione; Cristante deve ancora comprendere schemi e giocate di Di Francesco.



INTESA CORIC KLUIVERT - Nel secondo tempo, Di Francesco cambia la squadra rivoluzionando centrocampo (Lorenzo Pellegrini, De Rossi e Strootman) e attacco (Kluivert, Dzeko e Coric). La piacevole sorpresa è arrivata proprio dal giovane olandese e l’ex Dinamo Zagabria, che hanno dimostrato di avere un’intesa inaspettata che fa ben sperare per il futuro: tiri potenti, idee e corsa fulminante (Kluivert ha lasciato sul posto più di una volta gli avversari). I margini di miglioramento ci sono, toccherà a Di Francesco lavorarci con attenzione come ha fatto nell’ultimo allenamento di rifinitura in cui l’ex l’Ajax è rimasto in campo per un focus tattico.





TABELLINO

Roma-Tottenham 1-4

Marcatori: 3’ Schick, 8’, 18’ Llorente, 28’, 44’ Moura



ROMA (4-3-3): Mirante (36’ Fuzato); Santon (36’ Florenzi), Manolas, Jesus (15’ st Marcano), Luca Pellegrini (26’ st Bianda); Cristante (15 st’ Coric), Gonalons (15’ st De Rossi), Pastore (15’ st Strootman); Under (7’ st. Kluivert), Schick (15’ st Dzeko), Perotti (15’ st Lorenzo Pellegrini)

A disp.: Cardinali.

Allenatore: Eusebio Di Francesco



TOTTENHAM (4-2-3-1): Vorm (17 st. Gazzaniga) ; Aurier, Carter-Vickers, Davies, Walker-Peters (36’ Georgiou); Sissoko, Amos; Lucas (36’ Nkoudou), Lamela (32’ Sanchez), Eriksen (17’ Skipp); Llorente (17’ Son).

A disp.: Whiteman, Eyoma, Marsh

Allenatore: Mauricio Pochettino



NOTE Ammoniti: 34’ Lu. Pellegrini.

