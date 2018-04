Roma, Totti sfida con Puyol i due campioni di padel

di Gianluca Lengua

Mattinata libera per Francesco Totti a Barcellona: il neo dirigente giallorosso in compagnia dell'ex capitano del Barcellona Puyol ha sfidato Fernando Belasteguin e Pablo Lima, i numeri uno al mondo e campioni di padel. Sul suo profilo social, il neo dirigente giallorosso ha pubblicato il video della partita e una foto insieme con i due atleti. Totti ha portato con se a Barcellona anche il figlio Cristian che ieri ha assistito a bordocampo alla seduta di rifinitura della squadra e questa sera si gusterá in tribuna il quarto di finale di Champions.

